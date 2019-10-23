Son Dakika Haberleri: Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Müşader Sürücü (55) idaresindeki 19 TH 961 plakalı soba yüklü minibüs, Aksaray- Adana kara yolu OSB kavşağında, Durmuş Dede Eroğlu'nun (60) kullandığı 06 FF 8660 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Halis Görgülü (82), Nigar Eroğlu (37), Şevket Ketençimen (50) ve Seride Eroğlu (55) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Seride Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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