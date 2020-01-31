Aksaray'da soba zehirlenmesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da soba zehirlenmesi - Son Dakika

Aksaray'da soba zehirlenmesi

6 saat önce

Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, Hürriyet Mahallesi 4776. Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslıhan S. (18) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah ailesi tarafından yarı baygın halde bulunan Aslıhan Ş., çağrılan ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Aslıhan S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Hürriyet Mahallesi, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:58 Kaynak: İHA
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