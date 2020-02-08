Aksaray'da sobadan çıkan yangın müstakil evi kül etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da sobadan çıkan yangın müstakil evi kül etti - Son Dakika

Aksaray'da sobadan çıkan yangın müstakil evi kül etti

6 saat önce

Aksaray'da müstakil bir evde sobadan çıkan yağın kısa sürede tüm odaları sarınca ev tamamen yanarak kül oldu.

Aksaray'da sobadan çıkan yangın müstakil evi kül etti, System.String[]

Aksaray'da müstakil bir evde sobadan çıkan yağın kısa sürede tüm odaları sarınca ev tamamen yanarak kül oldu.


Yangın, Kurtuluş Mahallesi 3884 Sokak'ta Zafer Koç (44) isimli vatandaşa ait müstakil ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturma odasında bulunan sobadan sıçrayan kıvılcım halıya düştü. Halı alev alırken alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Kapıları, pencereleri ve tavanı ahşap olan müstakil evde yangın tüm odalara sıçradı. Yangını fark eden ve oğlunun hemen yanında bulunan müstakil evde oturan anne Melek Koç (63) durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri yolda ve çevrede güvenlik önlemleri aldı. 112 acil yardım ekiplerinin de hazır bulunduğu yangında herhangi bir yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, evdeki tüm oda ve mutfak yanarak kül oldu. Yanan eşyalar itfaiye ekiplerince evden çıkartılarak soğutma çalışması yapıldı. Ev sahibi Zafer Koç, sabah evden işe çıktığını ve işe giderken her hangi bir şeyin olmadığını söyledi.


Ev sahibi Koç, "Sabah ben işe gitmiştim, bilmiyorum, haberim de yok. Evde bir oğlan vardı. Büyük oğlan vardı. O da ayaktaydı, bir şey yoktu. Şu anda mutfak, oturma odası, mutfak, yatak odası ve banyo. Televizyon falan işte, dolap hepsi o" dedi.


Anne Melek Koç ise "Soba patlamış görmedim yavrum. Duvar göçünce ben koştum. Burada ayaktaydım" şeklinde konuştu.


Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu tamamen söndürülürken, itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yangının sobadan çıktığı tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
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