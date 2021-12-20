Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde sobanın içine gizlenmiş 565 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaprakhisar köyünde ikamet eden L.K'nin uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.
İkametteki aramada, narkotik köpeği "Kaput"un tepki vermesi üzerine sobanın içerisine gizlenmiş 565 gram esrar ele geçirildi, L.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sobanın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu - Son Dakika