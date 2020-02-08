Aksaray'da sobanın patlamasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da sobanın patlamasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Aksaray'da sobanın patlamasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Aksaray'da müstakil evde sobanın patlamasının ardından çıkan yangın hasara neden oldu.

Aksaray'da sobanın patlamasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Aksaray'da müstakil evde sobanın patlamasının ardından çıkan yangın hasara neden oldu.

Kurtuluş Mahallesi 3844 Sokak'ta Behsat Koç'a (45) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle sobanın patlaması sonucu yangın çıktı.

Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmayla söndürdü.

Patlama nedeniyle duvarları yıkılan ev kullanılamaz hale geldi.

Komşulardan Melek Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldiğini ve evin duvarlarının yıkıldığını söyledi.

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Isparta'da 3 kardeşin can verdiği yangında ailesinin feryatları yürekleri dağladı
Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda çıkan yangın söndürüldü Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:03:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da sobanın patlamasıyla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]