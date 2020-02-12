Aksaray'da soğuk havada kuşlara vatandaşlardan yem - Son Dakika

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Aksaray'da soğuk havada kuşlara vatandaşlardan yem
15 dakika önce
Aksaray'da soğuk havanın etkisiyle meydanda biriken kuşlar vatandaşlar tarafından besleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
Aksaray'da soğuk havanın etkisiyle meydanda biriken kuşlar vatandaşlar tarafından besleniyor.
Hava şartlarının son günlerde eksi 6 ile eksi 16 arasında değişiklik gösterdiği Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanında toplanan kuşlara vatandaşlar yiyecek atıyor. Soğuk hava şartlarında kuşların ve birçok hayvanın çaresiz ve aç kaldığına dikkat çeken vatandaşlar, günlük olarak geldiklerini ve kuşları yemlediklerini söyledi. Bazı vatandaşlar da evlerinden bayat ekmek getirerek meydanda kuşlara veriyor. - AKSARAY
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