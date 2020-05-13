Aksaray'da sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Aksaray'da sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

6 saat önce

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan çocuklara bugün verilen izin Aksaray'da park ve bahçeleri çocuklarla doldurdu.

Aksaray'da sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi, System.String[]

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan çocuklara bugün verilen izin Aksaray'da park ve bahçeleri çocuklarla doldurdu.


Korona virüs salgını ile mücadele ve önlem çalışmaları kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan arasında yer alan 0-14 yaş aralığına bugün verilen izin park ve bahçeleri çocuklarla doldurdu. Uzun bir aradan sonra parklara koşan ve doyasıya eğlenen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Aksaray genelinde hemen her parkta saat 11.00 itibari ile adeta ilgi seli yaşandı. Bisiklet, scootere ve patene binen çocuklar oyun aletleriyle vakit geçirdi. Anne ve babaları da çocuklarının eğlencelerine ortak oldu.


Sevinç ve heyecanları her hallerinden belli olan çocuklar yaşadığı mutluluğu anlatırken, izin verildiği için yetkililere teşekkür etti. 5 yaşındaki Burak Mert Acar, "Bugün Cumhurbaşkanı bize izin verdiği için herkes dışarı çıktı. Çok mutluyum. Yani bütün çocuklar çıktı, eğleniyorlar. Bende mutluyum. Güzel güzel oynuyorum" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:07 Kaynak: İHA


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