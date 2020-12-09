Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta alkol alan kadına ceza - Son Dakika

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve parkta alkol alan kadına 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Kent merkezinde denetim gerçekleştiren polisler, Fatih Mahallesi'ndeki Tematik Park'ta alkol alan Şeyma D'yi (30) fark etti.

Ekiplere zorluk çıkartan Şeyma D'ye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ve maske takmamaktan 900 lira para cezası uygulandı.

Şeyma D, gazetecilere, annesinin kendisini evden kovduğunu, kalacak yeri olmadığını anlatarak sokağa çıkma kısıtlamasından haberinin olmadığını iddia etti.