Aksaray'da sokağa çıkma yasağına uymayıp dışarı çıktı 'Başım ağrıyordu hava almak için çıktım dedi' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da sokağa çıkma yasağına uymayıp dışarı çıktı 'Başım ağrıyordu hava almak için çıktım dedi' - Son Dakika

Aksaray'da sokağa çıkma yasağına uymayıp dışarı çıktı 'Başım ağrıyordu hava almak için çıktım dedi'

6 saat önce

Aksaray'da sokağa çıkma yasağına uymayıp dışarı çıktı 'Başım ağrıyordu hava almak için çıktımdediAKSARAY'da İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü kişiler için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan Naci Kayabaşı (70), Evde yatmaktan başıma ağrı girdi.

Aksaray'da sokağa çıkma yasağına uymayıp dışarı çıktı 'Başım ağrıyordu hava almak için çıktımdedi

AKSARAY'da İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü kişiler için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan Naci Kayabaşı (70), Evde yatmaktan başıma ağrı girdi. Hava almak için dışarı çıktım. dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü olanlar ile bazı kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Kentte bu yasağa uymayanlarında olduğu görüldü. Hava almak için dışarı çıktığını belirten Naci Kayabaşı, Evde yatmaktan başıma ağrı girdi. Hava almak için dışarı çıktım. dedi. Ramazan Şişman da (77), spor yapmak için dışarı çıktığını belirterek, Ben Allah'a inanan ve güvenen bir insanım. Benim bu yaşıma rağmen hala bir dişim bile eksik değil. Sağlık sorunum bu yaşıma kadar hiç olmamıştır. Yaradanın takdirini değiştirmek mümkün değil. Ben hayatımda grip dahi olmadım. Dışarı çıkmanın yasak olduğunu duydum. Ben yemeğimi yedim. Sporumu yapmak için dolaşıyorum. Güneş banyomu almak için dolaşıyorum. Ben Allah'a inanan ve güvenen bir insanım. Asla ne virüsten ne de başka bir şeyden korkmuyorum. dedi. Poliste gelen ihbarlar doğrultusunda sokağa çıkan 65 yaş üstü kişileri uyarıp evlerine gönderdi.

Aksaray'da sokağa çıkma yasağına uymayıp dışarı çıktı 'Başım ağrıyordu hava almak için çıktım dedi'

Kayabaşı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:47 Kaynak: DHA

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