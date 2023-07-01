Aksaray'da Sondaj Makinesi Operatörü Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da Sondaj Makinesi Operatörü Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Sondaj Makinesi Operatörü Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

01.07.2023 17:43

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde bir tarlada sondaj makinasının kulesini kaldıran Ali Dağlı (60), yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dağlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 12 çocuk babası olan Dağlı'nın cesedi otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde elektrik akımına kapılan sondaj makinesi operatörü yaşamını yitirdi.

Sondaj makinesi operatörü Ali Dağlı (60), ilçeye bağlı Böğet köyünde, bir tarlada sondaj makinasının kulesini kaldırdığı sırada yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli olduğu ve 12 çocuğu bulunduğu öğrenilen Dağlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aksaray'da Sondaj Makinesi Operatörü Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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