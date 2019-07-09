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Aksaray'da Sosyal Çalışma Programı ile öğrenciler iş başında

13 dakika önce

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü arasında imzalanan "Sosyal Çalışma Program" protokolü kapsamında 13 üniversite öğrencisi Tarım ve Orman Müdürlüğünde göreve başladı.

Aksaray'da Sosyal Çalışma Programı ile öğrenciler iş başında, System.String[]
Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü arasında imzalanan "Sosyal Çalışma Program" protokolü kapsamında 13 üniversite öğrencisi Tarım ve Orman Müdürlüğünde göreve başladı.

Aksaray'da "Sosyal çalışma program" kapsamında Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü ile protokol imzalayan Tarım ve Orman Müdürlüğü, proje kapsamında 13 üniversite öğrencisi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 08 Temmuz 2019 - 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında haftada 3 gün çalışacak olan öğrenciler, proje kapsamında birçok sosyal sorumluluk çalışmasına imza atacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Sosyal Çalışma Programında istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işgücü eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri ve tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlendiğini belirtti. Saklav, "Öğrencilerimize çalışacakları şubeler ve faaliyet alanları ile alakalı genel bilgiler verildi. Sosyal çalışma programının verimli geçmesini temennisinde bulunarak başarılar diliyorum" dedi. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:06 Kaynak: İHA
Aksaray, İŞKUR, Güncel
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