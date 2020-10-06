"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi - Son Dakika

Aksaray'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak için başlatılan proje kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda program gerçekleştirildi.

Etkinlikte, seramik, kaligrafi, resim atölyelerinin çalışmaları, gençler ve vatandaşların katılımıyla alanda uygulanırken, masa tenisi, dart, satranç, akıl ve zeka oyunları, badminton ile serbest sportif etkinlikler yapıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu etkinlik alanına katılarak gençlerle masa tenisi oynadı. Gençlerden oluşan müzik grubuyla şarkı ve türkü söyleyen Aydoğdu, 'Bitlis de 5 minare' türküsünde duygusal anlar yaşadı.

Aydoğdu, burada gazetecilere, sporun sağlıklı yaşamın tek anahtarı olduğunu kaydetti.

Sportif gösterileri ilgiyle izlediklerini belirten Aydoğdu, "Çok güzel bir program oldu. Vatandaşlarımızla birlikte türküler ve şarkılar söyledik. Gençlerimizle birlikte sportif faaliyetlerde bulunduk. Bu gibi programları arttırmamız gerekiyor." diye konuştu.