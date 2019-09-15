Son Dakika Haberleri: Aksaray'da su baskınlarına AFAD ekiplerinden müdahale
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Aksaray'da su baskınlarına AFAD ekiplerinden müdahale

26 dakika önce

Aksaray'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskınları AFAD ekiplerince temizlendi.

Aksaray'da su baskınlarına AFAD ekiplerinden müdahale, System.String[]

Aksaray'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskınları AFAD ekiplerince temizlendi.

Aksaray'da dün etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağışı sele dönüşürken, birçok mahallede birçok ev ve iş yerini su bastı. Sular altında kalan ev ve iş yerlerine AFAD ekipleri müdahale etti. AFAD ekipleri selin ardından ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı. 6 ayrı ekip, 7 araç ve toplam 25 personelle su baskınlarına müdahale eden AFAD ekipleri, 22 ayrı adreste temizlik çalışması yaptı. Gece yarılarına kadar süren çalışmalar sonucu vatandaşların mağduriyetleri AFAD ekipleri tarafından giderildi.

(İHA)

Aksaray, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:20 Kaynak: İHA
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