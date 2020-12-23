Su kanalına düşen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika

Su kanalına düşen tırın sürücüsü öldü

23.12.2020 19:43

Aksaray'da şeker komasına giren sürücü, kullandığı tırın su kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Aksaray'da şeker komasına giren sürücü, kullandığı tırın su kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Remzi Özkişi idaresindeki 68 BD 060 plakalı tır, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5746. Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalına düştü.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaile ve AFAD ekibi sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü Özkişi'yi, AFAD ekipleri çıkardı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özkişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Özkişi'nin direksiyon başında şeker komasına girdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

Su kanalına düşen tırın sürücüsü öldü
Su kanalına düşen tırın sürücüsü öldü
Su kanalına düşen tırın sürücüsü öldü
Su kanalına düşen tırın sürücüsü öldü

Aksaray, AFAD, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su kanalına düşen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika


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