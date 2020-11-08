Son dakika haber | Aksaray'da suç ve suçluya geçit yok
08.11.2020 16:02
Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da suç ve suçluya geçit yok Aksaray'da kaçakçılık, uyuşturucu ve terör olaylarına yönelik geniş güvenlik önlemleri alan KOM, TEM ve NSM Şubesi ekipleri karayollarında adeta kuş uçurtmuyor.
Aksaray'da suç ve suçluya geçit yok
AKSARAY - Aksaray'da kaçakçılık, uyuşturucu ve terör olaylarına yönelik geniş güvenlik önlemleri alan KOM, TEM ve NSM Şubesi ekipleri karayollarında adeta kuş uçurtmuyor.
Coğrafi konum itibariyle Türkiye'nin ortasında bulunan ve Doğuyu Batıya bağlayan önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray'da günde binlerce araç karayolundan geçiş yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri karayollarında kuş uçurtmuyor. Aksaray girişlerinden çıkışlarına kadar kavşaklarda görev alan ekipler günün her saati uygulama ve denetimler yaparken, şüphe ve takipli araçlar durdurularak didik didik aranıyor. Sürücü ve yolcuları da kontrolden geçiren ekipler hem araç sorgusu hem de şahısları GBT sorgusundan geçiriyor.
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