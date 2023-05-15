Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki talihsiz çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki talihsiz çocuk yaşamını yitirdi

15.05.2023 15:30

Aksaray'da dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Ahmet Tuğra Lal akıntıyla birlikte sürüklenirken, çevredeki vatandaşlarca güçlükle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Tuğra Lal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Naci Abay İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Tuğra Lal, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında oynarken dengesini kaybedip düştü. Akıntıya kapılan Ahmet, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılıp, sudan çıkartıldı.

KURTARILAMADI

İhbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Tuğra Lal,'ın bugün Evrah Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti
Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Devlet Su İşleri, Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki talihsiz çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
22:09 Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı
21:58 Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 6 yaralı
21:53 İtiraz bile etmedi! Zaniolo, oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
21:46 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:33:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki talihsiz çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement