Aksaray'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Aksaray'da, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Zeki Mercanoğlu (58) yönetimindeki 68 KE 699 plakalı otomobil, Laleli Mahallesi 4526. Sokak'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazayı görenler kendi imkanlarıyla sürücüyü araçtan çıkaramayınca, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri, Mercanoğlu'nu araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeki Mercanoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.