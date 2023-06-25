Aksaray'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Aksaray'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu

25.06.2023 16:18

Aksaray'ın Laleli Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Şenay Şengül'e ait olduğu belirlendi. Şengül'ün boşanma aşamasında olduğu eşi ve üvey oğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aksaray'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Şenay Şengül'e (40) ait olduğu belirlenirken Şengül'ün boşanma aşamasında olduğu eşi ve üvey oğlu gözaltına alındı.

2 ÇOCUK ANNESİYMİŞ

Aksaray'ın Laleli Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının içinde dün gece bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, 2 çocuk annesi Şenay Şengül'e ait olduğu tespit edildi.

2 çocuk annesi kadının cesedi sulama kanalında bulundu! Eşi ve üvey oğlu gözaltında

EN YAKINLARI GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şenal Şengül'ün boşanma aşamasında olduğu eşi ve üvey oğlunu gözaltına aldı. Şengül'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

2 çocuk annesi kadının cesedi sulama kanalında bulundu! Eşi ve üvey oğlu gözaltında
2 çocuk annesi kadının cesedi sulama kanalında bulundu! Eşi ve üvey oğlu gözaltında
Kaynak: ANKA
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Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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