Aksaray'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Şenay Şengül'e (40) ait olduğu belirlenirken Şengül'ün boşanma aşamasında olduğu eşi ve üvey oğlu gözaltına alındı.
Aksaray'ın Laleli Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının içinde dün gece bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, 2 çocuk annesi Şenay Şengül'e ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şenal Şengül'ün boşanma aşamasında olduğu eşi ve üvey oğlunu gözaltına aldı. Şengül'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.
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