Aksaray'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Şenay Şengül'e (40) ait olduğu belirlenirken Şengül'ün boşanma aşamasında olduğu eşi ve üvey oğlu gözaltına alındı.

2 ÇOCUK ANNESİYMİŞ

Aksaray'ın Laleli Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının içinde dün gece bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, 2 çocuk annesi Şenay Şengül'e ait olduğu tespit edildi.

EN YAKINLARI GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şenal Şengül'ün boşanma aşamasında olduğu eşi ve üvey oğlunu gözaltına aldı. Şengül'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.