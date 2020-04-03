Aksaray'da, sürücü ve yolculara ateş ölçümü - Son Dakika

AKSARAY'a giriş ve çıkışlarda, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Kentin giriş ve çıkışlarında, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Araçlar, buralarda durdurulurken, sürücü ve yolculara, sağlık ekibince ateş ölçümü yapıldı. Gıda maddesi taşıyan TIR sürücüleri ise bekletilmeden gönderilirken, kontrol noktalarında araç kuyrukları, zaman zaman 5 kilometreye kadar ulaşıyor.