Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı

18.08.2022 04:48

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kılıçarslan Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Piri Mehmet Paşa Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coğlaki Mahallesi'nden Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden Osman Ç. idaresindeki 68 ABB 350 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak alt geçitteki refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Aksaray'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Aksaray'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı 21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Kaynak: İHA

Mehmet Paşa, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı - Son Dakika
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