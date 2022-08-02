Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı

02.08.2022 16:09
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak demir bariyere saplanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak demir bariyere saplanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Adana karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan görev yaptığı Şırnak'a giden İsmet K. (30) idaresindeki 06 DCL 17 plakalı Hyundai marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyerlere saplandı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi İrem K. (28) ve kızı K.K. (4) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Aksaray, Ankara, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı - Son Dakika
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