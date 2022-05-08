Aksaray'da süt toplama kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesinde süt toplama kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İdris Helvacı (45) idaresindeki motosiklet, Karayağmur Yaylası'nda, Cafer Enes Mutlu (21) yönetimindeki 68 HV 816 plakalı süt toplama kamyonuyla çarpıştı.

Kazayı görenler durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran İdris Helvacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.