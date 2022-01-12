Aksaray'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün, taksimetre ücretlerine zam yapıldığını belirtti.

Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, taksilerde açılış ücretinin 5 liradan 7 liraya, kısa mesafenin 18 liradan 30 liraya, kilometre başına ücretin 6 liradan 9 liraya yükseltildiğini vurguladı.

Son dönemde artan yakıt maliyetleri karşısında fiyatlarda güncelleme yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Tüzün, şunları kaydetti:

"Esnaf olarak maliyetlerimiz çok yükseldi. Araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları ve enflasyon gibi etkenler göz önünde bulundurularak taksimetre ücretlerini belirledik. Dün itibariyle taksici esnafımız yeni tarifeyle müşterilerini taşımaya başladı. Ulaşım camiası olarak yaklaşık iki yıldır hem pandeminin getirdiği sıkıntılardan kaynaklı hem de akaryakıt başta olmak üzere gelen zamlarla baş etmeye çalışıyoruz. Yeni güncellenen ücretlerin taksici esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum."