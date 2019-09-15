Son Dakika Haberleri: Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Aksaray'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 381 obje ele geçirildi.

Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Aksaray'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 381 obje ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray- Nevşehir kara yolu kent girişinde yaptıkları yol uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilmiş, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve taşlardan oluşan 381 obje ele geçirildi.

Otomobildeki Barbaros Ç. (36), Ramazan D. (40), Koray K. (29), İsmail Ç. (35) ve Bayram Ş. (32) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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