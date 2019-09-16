Son Dakika Haberleri: Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Aksaray'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 54 obje ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Aksaray'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 54 obje ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Aksaray- Konya kara yolunda yapılan yol uygulamasında, aranılan şüphelilerin bulunduğu 3 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş, polis rozeti, 2 tabanca, 1 kelepçe ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen kılıç, kama, heykel, cam biblo, bilezik, sikke, yüzük ve taşlar ele geçirildi.


Otomobillerdeki Yusuf K. (35), Mehmet B. (29), Ali Rıza Z. (42), Hasan Ceylani A. (18), Ramazan B. (41), Selami Y. (43) ve Ahmet Y. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan B. ve Selami Y. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Aksaray, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı
Damadı tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, kanlı elleriyle duvara vurarak yardım istedi Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırıda yer almış HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 21:12:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]