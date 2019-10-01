Son Dakika Haberleri: Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Aksaray'da Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 7 bin 100 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Aksaray'da Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 7 bin 100 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. (50), M.B. (52) ve S.F'nin (51) tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde yaptıkları yol uygulamasında, şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilmiş, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve taşlardan oluşan toplam 7 bin 100 obje ele geçirildi.

Otomobildeki M.K, M.B. ve S.F. gözaltına alındı.

Tarihi eserler, Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Selçuklu, Aksaray, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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