Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 163 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 163 sikke ele geçirildi

15.04.2022 10:13

Aksaray'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 163 parça sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 163 parça sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray- Ankara kara yolu uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde ve belirlenen adreslerde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 163 sikke ve dedektör ele geçirildi.

Araçtaki Soner A. (44), Ahmet A. (42) ve Önder Ç. (41) gözaltına alındı.

Ele geçirilenler, Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 163 sikke ele geçirildi
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 163 sikke ele geçirildi
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 163 sikke ele geçirildi
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 163 sikke ele geçirildi

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Manavgat'ta tarihi eser operasyonu: Mermer heykel ve lahit ele geçirildi Son dakika haber | Manavgat'ta tarihi eser operasyonu: Mermer heykel ve lahit ele geçirildi Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 163 sikke ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Son dakika: Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu
10:22 Beşiktaş'a Burak Yılmaz çalımı! Galatasaray bombayı patlattı
10:19 Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!
10:08 Görenler gözlerine inanamadı! Trafikte yol alan çocuk sürücü korkuttu
10:07 Herkes onun kim olduğunu merak ediyor! Bursa'daki gizemli hayırsever bu sefer de 100 bin liralık ilaç borcu ödedi
10:06 Ahmet Davutoğlu soruya çok sinirlendi, Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: İsteseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım
09:57 Miss Turkey güzeli soluğu karakolda aldı! 1,5 yaşındaki kızıyla arkadaşının şiddetine maruz kalmış
09:56 Genç kızı kaçırıp rezidansta cinsel istismarda bulunmuşlardı! Bir başka mağdur daha yaşadığı dehşeti anlattı
09:53 Karların erimesi kurumaya yüz tutmuş Gökçedere Göleti'ni yeniden doldurdu!
09:50 Rıza Çalımbay takımdan gidiyor mu? Sivasspor'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:36:35. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 163 sikke ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement