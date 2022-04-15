Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 163 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Aksaray'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 163 parça sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray- Ankara kara yolu uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde ve belirlenen adreslerde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 163 sikke ve dedektör ele geçirildi.

Araçtaki Soner A. (44), Ahmet A. (42) ve Önder Ç. (41) gözaltına alındı.

Ele geçirilenler, Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edildi.