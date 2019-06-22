Son Dakika Haberleri: Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
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Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

1 saat önce

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı, System.String[]
Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.
Mustafa İri (43) yönetimindeki 63 F 2107 plakalı minibüs, Eskil ilçesi Karakol yaylası yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yasemin (39), Gülay (15), Fatma (13), Ömer (6) ve İbrahim İri (4), Zeliha (18), Halit (51), Müslim (19), Halime (13) ve İbrahim Akçakaya (15) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüstekilerin, Eskil bölgesindeki tarlalara çapa yapmak için gittiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:44 Kaynak: AA
İşçi, Aksaray, Güncel
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