Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 11 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 11 yaralı.

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 11 yaralı, System.String[]

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 11 yaralı - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
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