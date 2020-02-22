Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

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Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 11 yaralı
6 saat önce
Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 11 yaralı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 11 yaralı - AKSARAY
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