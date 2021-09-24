Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim - Son Dakika

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim

AKSARAY - Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda tüketiminde yaşanacak olumsuzluklara karşı sıfır risk ve sıfır tolerans ile anı baskınlar yaparak denetimler gerçekleştiriyor.

İhsan hayatını doğrudan etkileyen gıda sektörüne yönelik geniş çaplı çalışmalar yaparak vatandaşların üretimden tüketime kadar sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda sektöründe hizmet veren iş yerlerine ani baskınlar yapıyor. Aylık rutin denetimlerin yanı sıra baskınlar yaparak gıda kontrolünü sağlayan tarım ekipleri girdikleri iş yerinde titizlikle inceleme yapıyor. A'dan Z'ye her şeyi inceleyerek denetleyen ekipler en ufak bir tereddütte ürünlerden numuneler alarak laboratuvara gönderiyor. Alo 174 Gıda İhbar Hattından gelen şikayetleri de denetleyen ekipler kentte 3 yılda 230 gıda işletmesine cezai işlem uyguladı.

Konuyla ilgili bilgiler veren tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, amaçlarının üretimden tüketime vatandaşı gıda sağlığını korumak olduğunu belirterek, "İlimizde bulunan toplam 3 bin 249 gıda işletmelerinde 6 bin 220 adet denetim yaptık. Bunun 267'side Alo 174 ihbar hattına yapılar gıda ihbarları. Bizim bakanlığımızın ihbar hattı var. Vatandaşlarımız buraya başvurduklarında hemen söz konusu yere gidip müdahale ediyoruz, oradaki yaptırımları uyguluyoruz, numuneler alıyoruz, denetim yapıyoruz ve idari işlemi de orada gerçekleştiriyoruz. Vatandaşların gıda ile ilgili her hangi bir sorunu olduğunda Alo 174 gıda ihbar hattına başvurabilirler. Ayrıca müdürlüğümüze yapılan yazılı, sözlü, ihbar hattı ihbarı gibi tüm şikayetleri anında değerlendiriyoruz. Gıdada sıfır risk sıfır toleransla çalışmaktayız. 3 yıl içerisinde gıdayla alakalı işletmelerde yaptığımız denetimlerde kurallara uymayan 230 gıda işletmesine yasal işlem yaparak idari para cezası kestik. Amacımız üretimden tüketime kadar vatandaşımızı sağlıklı gıdayla buluşturmak" dedi.