Üye Girişi
Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim - Son Dakika

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim

24.09.2021 12:00

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda tüketiminde yaşanacak olumsuzluklara karşı sıfır risk ve sıfır tolerans ile anı baskınlar yaparak denetimler gerçekleştiriyor.

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim

AKSARAY - Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda tüketiminde yaşanacak olumsuzluklara karşı sıfır risk ve sıfır tolerans ile anı baskınlar yaparak denetimler gerçekleştiriyor.

İhsan hayatını doğrudan etkileyen gıda sektörüne yönelik geniş çaplı çalışmalar yaparak vatandaşların üretimden tüketime kadar sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda sektöründe hizmet veren iş yerlerine ani baskınlar yapıyor. Aylık rutin denetimlerin yanı sıra baskınlar yaparak gıda kontrolünü sağlayan tarım ekipleri girdikleri iş yerinde titizlikle inceleme yapıyor. A'dan Z'ye her şeyi inceleyerek denetleyen ekipler en ufak bir tereddütte ürünlerden numuneler alarak laboratuvara gönderiyor. Alo 174 Gıda İhbar Hattından gelen şikayetleri de denetleyen ekipler kentte 3 yılda 230 gıda işletmesine cezai işlem uyguladı.

Konuyla ilgili bilgiler veren tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, amaçlarının üretimden tüketime vatandaşı gıda sağlığını korumak olduğunu belirterek, "İlimizde bulunan toplam 3 bin 249 gıda işletmelerinde 6 bin 220 adet denetim yaptık. Bunun 267'side Alo 174 ihbar hattına yapılar gıda ihbarları. Bizim bakanlığımızın ihbar hattı var. Vatandaşlarımız buraya başvurduklarında hemen söz konusu yere gidip müdahale ediyoruz, oradaki yaptırımları uyguluyoruz, numuneler alıyoruz, denetim yapıyoruz ve idari işlemi de orada gerçekleştiriyoruz. Vatandaşların gıda ile ilgili her hangi bir sorunu olduğunda Alo 174 gıda ihbar hattına başvurabilirler. Ayrıca müdürlüğümüze yapılan yazılı, sözlü, ihbar hattı ihbarı gibi tüm şikayetleri anında değerlendiriyoruz. Gıdada sıfır risk sıfır toleransla çalışmaktayız. 3 yıl içerisinde gıdayla alakalı işletmelerde yaptığımız denetimlerde kurallara uymayan 230 gıda işletmesine yasal işlem yaparak idari para cezası kestik. Amacımız üretimden tüketime kadar vatandaşımızı sağlıklı gıdayla buluşturmak" dedi.

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim
Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim
Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim
Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim

Aksaray, Tarım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak 12:12 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı 12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı 11:56 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı
Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı 11:50 Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım 11:39 Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım Murat Ülker, zincir marketlere yönelik 11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı 09:52 Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı

Son Dakika Haberleri
12:11 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak
12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı
12:00 Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti
11:55 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı
11:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı
11:49 Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı
11:46 Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti
11:38 Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım
11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı
11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin
iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor         
12:28
Koronayla grip arasında hangi farklar var? Prof. Dr. Gerek, 3 belirti saydı Koronayla grip arasında hangi farklar var? Prof. Dr. Gerek, 3 belirti saydı         
12:09
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti         
11:46
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
AK Partili il başkanından AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim         
10:45
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz         
09:42
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 12:32:50. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekiplerinden gıda işletmelerine denetim - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement