Aksaray'da tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da tarımsal üretim tüm hızıyla sürerken Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak üreticilerin her şeye rağmen üretime devam ettiğini söyledi.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak kent genelinde tarım arazilerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Üreticilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Koçak, Aksaray'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, "Yaklaşık 1.5 yıldır tüm dünyayı olduğu gibi kentimizi de etkisi altına alan korona virüs belasından çok şükür kurtuluyor. Bu süreçte Aksaray olarak gerçekten çok etkin bir mücadele yürüttük. Mücadele kapsamında Valimiz Hamza Aydoğdu başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş, STK, odalar ve vatandaşlarımızla birlikte büyük mücadeleler verdik. Bugün baktığımızda çok şükür mücadeleler meyvesini vermeye başladı. Virüs sürecinde de üreticiler olarak her şeye rağmen üretimimize devam ettik. Kent merkezinde vatandaşlarımız mücadele ederken bizlerde burada hem üretip hem de mücadele ettik. Hiçbir zaman yılmadık. Çok şükür devletimizde birçok alanda destek sağladı. Bundan sonra çok daya iyi olacak inşallah" dedi. - AKSARAY