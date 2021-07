Aksaray'da tarlada biriken suyu içen 164 koyun telef oldu - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesinde merada otlarken tarla kenarında birikmiş suyu içtikten sonra rahatsızlanan 164 koyun telef oldu.

Olay, Eskil ilçesine bağlı Dayıkuyusu yaylasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Cuma Mutlu sürüsünü otlatmak için meraya çıkardı. Akşam saatlerinde sürü bir tarlanın kenarında birikmiş sudan içti. Bir süre sonra hayvanlar bitkin düşerek oldukları yere düşmeye başladı. Kısa sürede 164 küçükbaş hayvan teker teker ölmeye başladı. Hayvanların ağız ve burunlarından kan ve köpük geldiğini fark eden Cuma Mutlu, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve ekibi hayvanlar üzerinde incelemeler yaptı. Telef olan küçükbaş hayvanlar yapılan incelemenin ardından kireçlenen çukura gömüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aksaray İl Tarım Müdürü Bülent Saklav, "Şu an Eskil ilçemize bağlı Dayıkuyusu mevkisindeyiz. 164 koyun, bilinmeyen bir sebepten dolayı telef olduğunu öğrenince buraya geldik. Çiftçimiz yetiştiricimiz Cuma Beye hem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hem de Valimiz Hamza Aydoğdu'nun geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Şu an da tespitlerimizi yaptık, gerekli numuneleri aldık. İnşallah numuneler sonrasında esas sonuç ortaya çıkacak. İnşallah üreticimizi Cuma Beyi mağdur etmeyeceğiz. Bununla alakalı gerekli çalışmaları da yapacağız. Şu an için kendisine geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bir daha böyle olmaz, biz kendisine gerekli desteği vereceğiz. Bu konuyla alakalı araştırmalarımızda devam edecek" dedi. - AKSARAY