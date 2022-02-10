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Aksaray'da taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika

Aksaray'da taşımalı eğitime kar engeli

10.02.2022 21:47
Aksaray'da taşımalı eğitime kar engeli

Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki bütün okullarda eğitime 11 Şubat günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile olup merkez ve ilçe köylerinden merkez veya ilçeye gelen kamu kurumlarındaki personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Aksaray, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
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