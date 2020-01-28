Aksaray'da tedbiren hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da tedbiren hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi - Son Dakika

Aksaray'da tedbiren hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi

6 saat önce

Aksaray'da koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi.

Aksaray'da tedbiren hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi, System.String[]

Aksaray'da koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi.

Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

Basın mensuplarının görüntü almaması için önlem alınarak hastaneden çıkartılan turist kafilesinin İstanbul'a gittiği belirtildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaptığı açıklamada, hastalardan alınan ve bugün çıkan örnek numune çalışmasında bir kişiye H1N1 virüsü tanısı konduğunu söylemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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