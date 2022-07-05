Aksaray'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

05.07.2022 16:57
Aksaray'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da suç gelirlerinin aklanması ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Aksaray'da suç gelirlerinin aklanması ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, "tefecilik ve suç gelirlerinin aklanması" suçlarına karşı yürüttüğü çalışmada, bazı adreslere operasyon düzenledi.

4,5 milyon lira bedelinde 52 senet, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, 8 bin 320 sterlin, 3 bin 80 avro, 2 bin 155 dolar, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda tapu ve doküman ele geçirilen operasyonda M.Y. (52), A.Y. (45), F.Ç. (53) ve F.G.E. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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