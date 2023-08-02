Aksaray'da Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Açık Bagajında Seyahat - Son Dakika
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Aksaray'da Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Açık Bagajında Seyahat

02.08.2023 22:23

Aksaray'da bir kişi, seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında tehlikeli bir şekilde yolculuk yaparken, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, Aksaray-Konya kara yolu Karasu kavşağında saat 19.50 sıralarında çekildi. O anları kaydeden diğer araçtaki vatandaşlar da durumu cep telefonu kamerasıyla belgeledi.

AKSARAY'da bir kişinin, otomobilin kapağı açık bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler, Aksaray- Konya kara yolu Karasu kavşağında saat 19.50 sıralarında çekildi..Bir kişi, seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında yolculuk yaptı. Cep telefonu kamerasıyla da o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Bu sırada yoldan geçen başka araçtaki vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aksaray'da Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Açık Bagajında Seyahat - Son Dakika
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