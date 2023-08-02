Aksaray'da Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Açık Bagajında Seyahat

AKSARAY'da bir kişinin, otomobilin kapağı açık bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler, Aksaray- Konya kara yolu Karasu kavşağında saat 19.50 sıralarında çekildi..Bir kişi, seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında yolculuk yaptı. Cep telefonu kamerasıyla da o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Bu sırada yoldan geçen başka araçtaki vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.