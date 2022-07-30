TEMİZLİK GÖREVLİSİ, DANS EDEREK ÇÖP TOPLUYOR - Son Dakika
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TEMİZLİK GÖREVLİSİ, DANS EDEREK ÇÖP TOPLUYOR

30.07.2022 12:29

AKSARAY'da temizlik görevlisi Hamit Karakaya, kulaklıkla müzik dinleyip, dans ederek çöpleri topluyor.

AKSARAY'da temizlik görevlisi Hamit Karakaya, kulaklıkla müzik dinleyip, dans ederek çöpleri topluyor. Karakaya'nın o anları da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

Aksaray Belediyesi'nde görevli Hamit Karakaya, çöp kamyonu eşliğinde bir mesai arkadaşıyla birlikte her gün caddelerdeki çöpleri toplayıp, kamyona yüklüyor. Karakaya, kulaklıkla müzik dinleyip, dans ederek çöpleri topluyor, yerleri süpürüyor. Karakaya'nın o anları da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

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Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEMİZLİK GÖREVLİSİ, DANS EDEREK ÇÖP TOPLUYOR - Son Dakika

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