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Aksaray'da tır bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da tır bariyerlere çarptı: 3 yaralı

01.09.2021 22:54
Aksaray'da tır bariyerlere çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarptı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Adana Karayolu Dikmen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Irak'a yük taşımacılığı yapan Sedat Ö. (39) idaresindeki 47 AAJ 039 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa S. (13) ve Naif T. (14) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray'da tır bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Aksaray'da tır bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Aksaray, Adana, Kaza, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da tır bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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