Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Tır Devrildi: 2 Yaralı

Aksaray'da Tır Devrildi: 2 Yaralı

6 dakika önce

AKSARAY'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da Tır Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
AKSARAY'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 09.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Tahsin Mert (23) yönetimindeki 80 FK 196 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Tahsin Mert ve yanında bulunan Ahmet Can Mert (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen TIR ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:57 Kaynak: DHA

Adana, Aksaray, Güncel
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