Aksaray'da Tır Devrildi: 2 Yaralı

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Tahsin Mert (23) idaresindeki 80 FK 196 plakalı ham madde yüklü tır, Aksaray-Ankara kara yolunun 26. kilometresinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda şarampole devrildi.



Kazada tır şoförü ile araçta bulunan Ahmet Can Mert (19) yaralandı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Devrilen tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.

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