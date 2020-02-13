Aksaray'da tır devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da tır devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da tır devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da tırın devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da tırın devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Erkal (39) idaresindeki 47 LG 841 plakalı tır, Aksaray- Adana kara yolu Taşpınar mevkisinde, refüje devrildi.

Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada şoför ile araçta bulunan Elif Erkal (20), Habibe Doğan (32), Sefa Erkal (8) ve Büşra Doğan (5), yaralandı.

Tırda sıkışan yaralılardan ikisi, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray'da tır devrildi: 5 yaralı

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:47 Kaynak: AA
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