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Son dakika gündem: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

09.02.2022 13:04

Son dakika haber... Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Asal (51) idaresindeki 68 BG 682 plakalı tır, Aksaray- Konya kara yolunun 5. kilometresinde, Mehmet Dabanlı (30) yönetimindeki 06 YA 1355 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Asal ile araçtaki Sıdıka Kestek (45) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Asal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Kestek'in kanser tedavisi için hastaneye gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Son dakika gündem: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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