Düğün alışverişi dönüşü kaza; 4 kişilik gurbetçi aile yaralandı

AKSARAY'da TIR'la çarpışan otomobilin içindeki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Fransa'dan memleketlerine gelen ailenin bir yakınlarının düğünü için alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Fransa'dan memleketleri Aksaray'a izne gelen Asıl Selvici (42 ) yönetimindeki 40 AAY 453 plakalı otomobil, kavşakta Servet Özay'ın (34) kullandığı 68 ABS 883 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Asıl Selvici, eşi Meryemana Selvici (44), çocukları Alper Selvici (17) ve Aylin Selvici (14 ) yaralandı. TIR şoförü Özay da kazadan yara almadan kurtuldu. Araç içinde sıkışan Meryemana Selvici ve kızı Aylin Selvici, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Selvici ailesinin, kent merkezindeki düğün alışverişlerinin ardından Ortaköy ilçesine dönmek üzere oldukları öğrenildi. Kazayı anlatan Alper Selvici, "Düğün için alışveriş yapıp dönerken bize TIR çarptı." dedi. Soruşturma sürüyor. ?