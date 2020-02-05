Aksaray'da TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

AKSARAY'da, 2 TIR'ın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden Mahmut Yaşa (34) ağır yaralandı.

Aksaray'da TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

AKSARAY'da, 2 TIR'ın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden Mahmut Yaşa (34) ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Adana yolunun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. Mahmut Yaşa'nın kullandığı 68 AS 402 plakalı TIR ile Ahmet Yanbak (29) yönetimindeki 31 VN 825 plakalı TIR çarpıştı. Kazada sürücülerden Mahmut Yaşa, TIR'da sıkışırken, ihbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Yaşa'yı sıkıştığı yerden yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri ise Yaşa'yı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Mahmut Yaşa'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksaray, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:17 Kaynak: DHA
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