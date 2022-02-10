Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler böyle görüntülendi - Son Dakika

Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler böyle görüntülendi

AKSARAY - Tipinin adeta esir aldığı Aksaray'da karayolları ve tesisler tır ve araçlarla doldu taştı. Araçlarla dolan tesis ve yollar dron ile görüntülendi.

Aksaray'ı iki gündür etkisi altına alan kar yağışı ve tipiyle birlikte karayollarındaki trafik felç oldu. Kent genelinde kar yağışı ve tipi halen devam ederken, trafiğe kapanan Aksaray- Adana karayolu ve yolda bulunan tesisler tır ve araçlarla adeta doldu taştı. Tesislerde tırlardan adım atacak yer kalmazken, karayollarında ise kilometrelerce araç trafiği oluştu. Araçlar dron ile görüntülendi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı karayolları halen trafiğe kapalı tutuluyor. Jandarma ekipleri de kapalı güzergahlarda bulunan tesislerdeki araçların çıkışına izin vermiyor.