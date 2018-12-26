Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Tır Yan Yattı: 2 Yaralı

Aksaray'da Tır Yan Yattı: 2 Yaralı

7 dakika önce

Aksaray'da tırın yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da Tır Yan Yattı: 2 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da tırın yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara Karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin M. (23) idaresindeki 80 FK 196 plakalı ham madde yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada tır şoförü Tahsin M. ile yolcu olarak bulunan Ahmet Can M. (19) yaralandı. Tırın yan yattığını gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri aldı. Yan yatan tır olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

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