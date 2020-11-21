Aksaray'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Şükrü G. (60) idaresindeki 06 JOR 21 plakalı tır, Aksaray- Adana kara yolu Tacin Kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Fatmana Yılmaz'a çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Şükrü G, polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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