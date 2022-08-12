İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı bir zam daha geliyor

Hırvatistan'dan Aksaray 'a gelen psikolog İva Stasow (47) ile bilgisayar programcısı Zlata Agic (41), dün sabah saatlerinde kaldıkları otelden çıkıp, Hasan Dağı'na tırmanmaya gitti. Kadın dağcılar, akşam dönmeyince otel yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, arama yaptığı sırada çobanların dağda ışık gördüğünü söyledi. Işığın görüldüğü yöne doğru giden ekipler, saat 22.00 sıralarında 2 dağcıya ulaştı. Hava karardığı için yönlerini kaybettikleri anlaşılan Stasow ve Agic, kurtarılıp otele getirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı kurtarıldı - Son Dakika

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