Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı kurtarıldı - Son Dakika
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Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı kurtarıldı

12.08.2022 11:18

AKSARAY'da tırmandıkları Hasan Dağı'nda yönlerini şaşırıp mahsur kalan Hırvatistan uyruklu 2 kadın dağcı, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

AKSARAY'da tırmandıkları Hasan Dağı'nda yönlerini şaşırıp mahsur kalan Hırvatistan uyruklu 2 kadın dağcı, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Hırvatistan'dan Aksaray'a gelen psikolog İva Stasow (47) ile bilgisayar programcısı Zlata Agic (41), dün sabah saatlerinde kaldıkları otelden çıkıp, Hasan Dağı'na tırmanmaya gitti. Kadın dağcılar, akşam dönmeyince otel yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, arama yaptığı sırada çobanların dağda ışık gördüğünü söyledi. Işığın görüldüğü yöne doğru giden ekipler, saat 22.00 sıralarında 2 dağcıya ulaştı. Hava karardığı için yönlerini kaybettikleri anlaşılan Stasow ve Agic, kurtarılıp otele getirildi.

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Kaynak: DHA

Hırvatistan, Hasan Dağı, Jandarma, Aksaray, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı kurtarıldı - Son Dakika
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