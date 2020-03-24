Aksaray'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

Aksaray'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

6 saat önce

Aksaray'da tomruk yüklü kamyonun yola derilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Aksaray'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı, System.String[]

Aksaray'da tomruk yüklü kamyonun yola derilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.


Kaza, Aksaray - Nevşehir kara yolu 6. kilometresi Ihlara Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray yönüne gelen Mehmet S. (60) idaresindeki 38 TN 149 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 112 acil yardım ekipleri yaralı kamyon sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:56 Kaynak: İHA

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