Aksaray'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
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Aksaray'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

6 saat önce

Aksaray Belediyesi, kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Aksaray'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Aksaray Belediyesi, kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye otoparkında düzenlenen programda, salgın hastalıkların bulaşmasını önlenmek amacıyla toplu taşıma araçlarında çalışma yapıldığını söyledi.

Toplu taşıma araçlarında vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde seyahat etmesine önem verdiklerini belirten Dinçer, "Aksaray'da 186 özel halk otobüsüyle vatandaşlara hizmet ediyoruz. Halkımızın sağlığı, güvenliği açısından otobüslerimizi dezenfekte çalışmalarına başladık. Bu şekilde halkımızın sağlığını korumak adına bu gibi çalışmalar yürütüyoruz. Belediye personelimizce otobüslerimiz temizleniyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ekipler otobüslerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Aksaray, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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